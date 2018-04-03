АТО: Ворог обстріляв Шахту Бутівку

Бойовики російсько-окупаційних військ продовжують зривати «великоднє перемир’я» в районі проведення АТО. Минулої доби зафіксовано 20 обстрілів позицій наших захисників.

Зокрема на Донецькому напрямку з 82 мм мінометів противник вів вогонь по наших укріпленнях в Пісках. З гранатометів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї обстріляні захисники Шахти Бутівка. Також гранатомети ворог застосував по наших позиціях неподалік Кам’янки та Авдіївки, а великокаліберні кулемети – неодноразово поблизу Водяного. Крім цього, під вогонь зі стрілецької зброї потрапили оборонці Талаківки, Павлополя, Гнутового, Водяного та Широкиного.

Внаслідок ворожого вогню жоден український захисник не постраждав.

На Луганському напрямку минулої доби режим повного припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ дотримувався у повній мірі. Ситуація по всій лінії розмежування сторін надійно контрольована підрозділами Збройних Сил України, інформує штаб АТО.