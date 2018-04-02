Справу стосовно голови Держаудитслужби скеровано до суду

30 березня 2018 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури направили до суду складений детективами Національного антикорупційного бюро України обвинувальний акт стосовно голови Державної аудиторської служби України. Керівнику держоргану інкримінується незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації (ч.3 ст.368-2, ст.366-1 Кримінального кодексу України).

За версією детективів Національного бюро, голова Державної аудиторської служби впродовж 2015–2017 років отримала у власність активи на загальну суму майже 10 млн грн. Законність підстав набуття власності не підтверджена доказами, а їхня вартість значно перевищує законні доходи посадовця.

Також, на переконання слідства, голова Держаудитслужби внесла завідомо недостовірні відомості до щорічних е-декларацій за 2015 (понад 2,86 млн грн) та 2016 роки (понад 4,67 млн грн). Слідство вважає, що посадовець вдалася до таких дій умисно, ймовірно, з метою приховування від відповідних державних органів та громадськості свого реального майнового стану та всього наявного у неї та членів її сім’ї майна.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали року за власними напрацюваннями у січні 2017 та завершили 3 березня 2018 року. Після цього впродовж місяця підозрювана та її адвокати ознайомлювалися з матеріалами слідства.