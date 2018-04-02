В Україні стартувала медична реформа

Сьогодні, 2 квітня 2018 року, в рамках кампанії "Лікар для кожної родини" українці розпочинають підписувати декларації з сімейним лікарем, терапевтом або педіатром. На основі цих документів за пацієнтом закріплюють конкретного лікаря, який буде одержувати оплату в залежності від кількості пацієнтів, а нарахування оплати за цим принципом почнеться з липня. Передбачається, що з початком медичної реформи суттєво збільшаться доходи сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів. При цьому терапевт зможе обслуговувати не більше 2 тис. пацієнтів, сімейний лікар - 1,8 тис., педіатр - 900. Для підписання декларації можна вибирати лікаря в будь-якому медзакладі, що надає первинну медичну допомогу. Окремо підкреслюється, що підписати декларацію з лікарем можна тільки в медичних установах, які приєдналися до реформи. Ці лікарні будуть брендовані наклейкою "Тут можна обрати свого лікаря". Для підписання декларації необхідно при собі мати паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон. Для дітей до 14 років необхідно свідоцтво про народження. Кампанія з підписання деклараціїй з лікарями безстрокова. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні понад 100 тис. осіб вже підписали декларації з лікарями.