У Франківську відтепер можна оплачувати паркування авто «повітрям»

Уперше в Івано-Франківську з’явилась можливість оплачувати паркування автомобіля «повітрям» – безконтактно, власним смартфоном через Privat24. Як повідомили в ПриватБанку, що розробив такий принципово новий сервіс для українських міст, оплачувати паркування за допомогою мобільного банку безпечніше, зручніше та швидше, ніж готівкою.

«Безконтактна оплата паркування з Privat24 триває декілька секунд, і для цього навіть не треба виходити з авто, – говорить керівник напрямку з роботи з торговельними підприємствами ПриватБанку Євген Васильцов. – Новий сервіс дає також додаткову вигоду для місцевого бюджету та власників паркувального обладнання за рахунок скорочення витрат на інкасацію готівки».

На старті пілотного проекту оцифрування франківських паркувальних майданчиків клієнти ПриватБанку мають можливість оплатити Privat24 паркування на майданчиках Північного бульвару, вулиць Тичини, Новгородської, Шопена, Лесі Українки та Привокзальної. Усе, що треба для цього зробити, – знайти в меню Privat24 сервіс «Паркування», визначити геопозицію, зазначити номер авто та обрати строк паркування.