СБУшнику дали три роки позбавлення волі за управління транспортом у нетверезому стані та вбивство людини

30 березня 2018 року Оболонський районний суд м. Києва з урахуванням обставин у справі визнав винним працівника Служби безпеки України у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

У жовтні 2015 року працівник Служби безпеки України, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, керував автомобілем марки BMW X5, рухаючись на небезпечній швидкості руху. Не врахувавши дорожню обстановку, він здійснив виїзд на клумбу та допустив зіткнення з електроопорою, внаслідок чого пасажир вказаного транспортного засобу отримав тяжкі тілесні ушкодження, несумісні з життям, від яких помер на місці.

Оболонським районним судом м. Києва прийнято до уваги беззаперечні докази прокурора військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України та призначено порушнику покарання у виді 3 років позбавлення волі із позбавленням права керування транспортними засобами строком на 3 роки.

Довідково: ч. 2 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, - караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.