Нільські крокодили незабаром поповнять лави помічників прикордонників

Невдовзі у службових собак прикордонників можуть з’явитися колеги. Ці тварини родом із далекої Африки, однак вони мають всі шанси завоювати репутацію грізних охоронців кордону. Під наглядом науковців-зоологів прикордонники розпочали експеримент, що дозволить їм у подальшому використовувати нільських крокодилів.

Неважко здогадатися, що рептилії «працюватимуть» винятково на водній ділянці. Для початку їм довірять охорону прикордонних катерів та кораблів, що базуються на Одещині.

Перший вихід крокодилів на службу відбудеться лише за сприятливих погодних умов. Адже рептилія почувається комфортно за температури вище 18 градусів. А її комфорт – запорука успіху.

Ще один важливий чинник – збалансований раціон. І хоча тварина може обходитися без їжі близько року, прикордонники не ризикуватимуть і забезпечать крокодилам необхідне харчування – рибу та птицю. Житимуть нові підопічні у спеціально обладнаних тераріумах на території частини.

Ідею альтернативного застосування рептилій у прикордонній службі підтримали співробітники Одеського зоопарку. Вони ж надали морякам-прикордонникам перших «новобранців». Разом із крокодилами до Одеського загону морської охорони було мобілізовано кваліфікованого працівника зоопарку. Він супроводжуватиме вихованців на весь період адаптації, доки ті повністю освояться у новій ролі.

То що ж стало головним аргументом для вибору на користь такого грізного хижака? Їх навіть декілька. Завдяки надчутливим рецепторам, якими всіяне тіло рептилії, вона здатна реагувати на найменший сплеск води на відстані до ста метрів. А так звана «третя повіка» дозволяє крокодилу стежити за обстановкою під водою. Його довжина – приблизно два метри, і одним ударом хвоста він здатен потопити алюмінієвий човен.

Удавана неповороткість теж нехай нікого не вводить в оману. До прикладу, аби вистрибнути з води на висоту до двох метрів, крокодилові знадобиться 200 мілісекунд. За цей час людина не встигає навіть моргнути.

Прикордонники ж сподіваються, що браконьєрам та контрабандистам, які останнім часом активно використовують сучасне дайверське спорядження, не доведеться перевіряти щелепи нільського крокодила на міцність. Адже сама лише присутність хижака на ділянці підрозділу стане потужним стримуючим фактором для злочинців.

Якщо експеримент виявиться вдалим, то у перспективі крокодили поповнять лави помічників прикордонників Херсонського та Ізмаїльського загонів.