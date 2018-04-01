На Одещині затримано інспектора прикордонної служби

Прикордонник затриманий за вимагання та отримання неправомірної винагороди у розмірі 2600 гривень.

У Державній прикордонній службі України продовжуються заходи направленні на протидію корупційним проявам серед персоналу відомства.

Черговим прикладом є затримання спецпідрозділом СБУ спільно зі співробітниками управління внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області інспектора прикордонної служби Ізмаїльського загону в пункті пропуску «Виноградівка» за вимагання та отримання неправомірної винагороди у розмірі 2600 гривень.

На цей час інспектор прикордонної служби із іншими особами, причетними до протиправної діяльності, затриманий Проводяться слідчі дії.

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