На Одещині затримано інспектора прикордонної служби
Прикордонник затриманий за вимагання та отримання неправомірної винагороди у розмірі 2600 гривень.
У Державній прикордонній службі України продовжуються заходи направленні на протидію корупційним проявам серед персоналу відомства.
Черговим прикладом є затримання спецпідрозділом СБУ спільно зі співробітниками управління внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області інспектора прикордонної служби Ізмаїльського загону в пункті пропуску «Виноградівка» за вимагання та отримання неправомірної винагороди у розмірі 2600 гривень.
На цей час інспектор прикордонної служби із іншими особами, причетними до протиправної діяльності, затриманий Проводяться слідчі дії.
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