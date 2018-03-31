Кораблі ВМС Турецької Республіки з візитом зайшли до порту «Одеса»

Вчора, 30 березня, до Одеського морського порту з візитом у рамках навчань «Морська зірка-2018» зайшли кораблі ВМС Турецької Республіки «Salihreis» та «Buyukada».

Під час заходу було проведено протокольну зустріч командира походу, командирів кораблів та військового аташе з заступником командувача Військово-Морських Сил ЗС України з бойової підготовки контр-адміралом Олексієм Неїжпапою. Представники двох флотів подякували один одному за багаторічну плідну співпрацю та обговорили перспективні напрямки співробітництва між військово-морськими силами. На завершення відбувся обмін сувенірами.

Крім того, в період з 31 березня по 1 квітня 2018 року о 10:00-12:00 та о 14:00-17:00 кораблі будуть відкриті для відвідування одеситами та гостями міста. Візит триватиме до 2 квітня 2018 року.