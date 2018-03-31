НАБУ: в діях керівника САП можуть вбачатися ознаки для притягнення його до кримінальної відповідальності

Дана інформація розміщена на офіційній сторінці НАБУ.

"У відповідь на запити ЗМІ та з метою запобігти спекуляціям у зв’язку з повідомленнями про здійснення розслідування стосовно заступника Генерального прокурора — Керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури зазначаємо наступне.

Дійсно, детективи Національного антикорупційного бюро України у складі спільної групи зі слідчими Генеральної прокуратури України певний період часу здійснювали слідчі дії у рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого ГПУ за фактами ймовірного вчинення правопорушень Керівником САП.

З огляду на дані, отримані в результаті санкціонованих судом негласних слідчих дій, існують підстави вважати, що в діях керівника САП можуть вбачатися ознаки для притягнення його до кримінальної та дисциплінарної відповідальності. Зауважимо, питання притягнення очільника САП до кримінальної відповідальності належить до сфери компетенції Генеральної прокуратури як органу досудового слідства у згаданому кримінальному провадженні. Щодо наявності можливих дисциплінарних проступків у діях головного антикорупційного прокурора, 30 березня 2018 року Директор НАБУ Артем Ситник скерував відповідну скаргу до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП).

Підкреслюємо, що виявлені ознаки ймовірних дисциплінарних проступків та порушень у діях Керівника САП жодним чином не характеризують роботу очолюваного ним органу. Відтак, наголошуємо, що ситуація, яка склалася навколо керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, не зупиняє співпрацю детективів з процесуальними керівниками у кримінальних провадженнях, які розслідує НАБУ. Нагадуємо, що наразі у роботі детективів НАБУ перебувають близько 500 справ, процесуальне керівництво в яких здійснюється прокурорами САП.

Закликаємо представників ЗМІ відповідально ставитися до інформації, яку ви розповсюджуєте. Запевняємо, що дії Національного антикорупційного бюро у даній ситуації були законними та обґрунтованими, такими, що були спрямовані на захист законних інтересів суспільства.

НАБУ повідомить більше деталей, коли це буде можливим".