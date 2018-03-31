У Полтаві мітингували військові

Центрального регіону України від Полтавського зонального відділу Військової служби правопорядку надійшло повідомлення про початок мітингу резервістів у одній з військових частин, яка дислокована у м. Полтава.

Мітинг військовослужбовців оперативного резерву, які проходили збори військовозобов’язаних оперативного резерву, відбувся біля КПП військової частини. Причина – невдоволення нібито невиплатою останнім грошового забезпечення у повному обсязі.

Для з’ясування усіх обставин на місце особисто прибув військовий прокурор Полтавського гарнізону. Присутні військовослужбовці розповіли йому, що отримали грошові кошти за час проходження зборів в значно меншому обсязі, ніж їм обіцяли посадові особи військових комісаріатів. Зокрема, їм було обіцяно за місяць учбових зборів виплату близько 3000 гривень для осіб рядового складу та 3600 гривень для осіб сержантського складу, як резервістам, які підпорядковані конкретним військовим частинам та проходять збори у їх складі.

Насправді ж, проведені збори проводилися з ними, як із військовими запасу для загального підвищення військової кваліфікації.

Під час подібних зборів, відповідно до Закону України «Про військовий обов’язок та військову службу» від 25.03.1992 №2232-ХІ, «за призваними на збори військовозобов'язаними на весь період зборів та резервістами на весь час виконання ними обов'язків служби у військовому резерві, включаючи час проїзду до місця їх проведення і назад, зберігаються місце роботи, а також займана посада та середня заробітна плата на підприємстві, в установі, організації незалежно від підпорядкування і форм власності.({Частина статті 29 в редакції Закону № 1834-VI від 21.01.2010}). Військовозобов'язаним, які на день призову на збори не працюють, на весь період зборів та резервістам з числа непрацюючих на весь термін виконання ними обов'язків служби у військовому резерві, включаючи час проїзду до військової частини і назад, виплачується грошове забезпечення в розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання Міністерства оборони України та інших центральних органів виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями».

В ході розмови військовим прокурором Полтавського гарнізону Центрального регіону було вивчено фінансові документи і підтверджено, що вказані виплати присутнім нараховані і проведені в повному обсязі.

Військовий прокурор роз’яснив резервістам вищевказаний порядок нарахування грошового забезпечення під час зборів. Учасники двогодинного мітингу погодились з його роз’ясненням, та вибули до місць свого проживання. Незадоволені роз’ясненням - написали звернення до Полтавського зонального відділу військової служби правопорядку.

Закликаємо військовозобов’язаних та резервістів уважно ознайомлюватися із усіма аспектами проходження військових зборів завчасно, також можна отримати кваліфіковану консультацію, скориставшись телефонами «гарячої лінії» Міністерства оборони України чи контактними телефонами військових прокуратур відповідних гарнізонів.