Словак, озброївшись у Мукачеві, намагався пересікти кордон

Учора військовослужбовці відділу «Ужгород» виявили іноземця, який прямував через державний кордон зі зброєю та пігулками з наркотичним вмістом.

Під час огляду автомобіля «Dacia Duster» за кермом якого знаходився громадянин Словаччини, спрацював службовий собака. Прикордонники Чопського загону спільно з представниками фіскальної служби у багажному відділені транспортного засобу, а саме у ящику для інструментів, виявили 6-мм револьвер «Альфа» під патрон Флобера, набої до нього, металевий телескопічний кийок та таблетки із вмістом наркотичної речовини. Як пояснив правоохоронцям 38-річний водій, такий небезпечний «набір» йому подарували знайомі у Мукачево.

Відповідно до чинного законодавства, небезпечні знахідки в іноземця вилучено представниками фіскальної служби.