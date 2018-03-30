Понад 100 тисяч українців підписали декларації з лікарями

Водночас процес підписання декларацій з терапевтами, педіатрами та сімейними лікарями розпочався ще минулого року, під час тестового режиму роботи електронної системи охорони здоров’я. На сьогодні у системі зареєстровано уже 106 тисяч декларацій.

Обрати свого лікаря – означає визначитись з терапевтом, педіатром чи сімейним лікарем, якому ви готові довірити своє здоров’я. Підписуючи з ним декларацію, ви повідомляєте державу, що гроші за ваше обслуговування НСЗУ має направляти саме у той заклад, в якому працює вибраний вами лікар.

Національна кампанія з вибору лікаря, що розпочнеться у квітні, не має визначеного строку: вона триватиме доти, поки усі українці не визначаться зі своїми лікарями. Тож ви зможете підписати декларацію як у квітні, так і у червні чи жовтні. Водночас, зверніть увагу, що лікарі можуть обслуговувати певну кількість пацієнтів: сімейний лікар – 1 800, терапевт – 2 000, педіатр – 900.

Ви не мусите обирати лікаря за місцем прописки чи проживання. Ці та інші правила чітко окреслені в Порядку вибору лікаря, який надає первинну медичну допомогу, затвердженому наказом МОЗ України.

Інший важливий документ – Порядок надання первинної медичної допомоги – дає чіткий перелік послуг, які надаватиме терапевт, педіатр і сімейний лікар, вводить сервісні вимоги для медзакладів «первинки», і формує нову культуру взаємодії лікаря і пацієнта.