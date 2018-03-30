У Харкові з автомата розстріляли кавказців

У Харкові сталася стрілянина біля одного з ресторанів, внаслідок чого одна людина загинула, ще одна дістала поранення. Про це повідомляє depo.ua з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Інцидент стався у четвер, 29 березня, близько 23:00 в районі Нових Будинків у Харкові.

Попередньо, компанія громадян з Кавказу вийшла з ресторану, до них під'їхав автомобіль, пасажири якого випустили автоматну чергу.

Унаслідок стрілянини одна людина (громадянин Азербайджану) загинула, ще одна (громадянин Грузії) дістала вогнепальне поранення.

Зараз у Харкові введено план-перехоплення.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 КК України (умисне вбивство). Тривають першочергові слідчі дії.

Зазначимо, що офіційної заяви за фактом події поки що не було.