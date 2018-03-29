Героїні ток-шоу «Говорить Україна» зібрали 1,4 мільйона гривень на трансплантацію нирки

На порятунок життя 18-річної героїні головного соціального ток-шоу країни «Говорить Україна» з Олексієм Сухановим, яке виходить в ефірі каналу «Україна» у будні о 19:45, після виходу програми зібрали 1,4 мільйона гривень.

Зворушлива історія 18-річної Насті, яка двічі перемогла рак, прозвучала в студії програми «Говорить Україна», виробництвом якої займається компанія IVORY films, 8 грудня.

Через численні курси хіміотерапії та наслідки хірургічного втручання для видалення злоякісної пухлини у дівчини залишилась одна нирка, яка почала відмовляти, і дівчині знову довелося боротися за життя, – Насті була терміново необхідна дорога трансплантація.

«Після виходу програми в ефір терміново був організований збір коштів для проведення операції. До процедури збору грошей активно долучилися студенти-медики, журналісти, волонтери, експерти ток-шоу «Говорить Україна» та глядачі каналу «Україна», що допомогло в найкоротші терміни зібрати неймовірну суму – 1 400 000 гривень! Буквально днями відбулась операція з пересадки нирки для Насті (донором стала її рідна мама). Операція пройшла успішно – і, за словами Насті, вона почуває себе набагато краще», – зазначила продюсер «Говорить Україна» Юлія Охріменко.

Настя Піляєва, у свою чергу, подякувала всім, хто взяв участь в її порятунку. І каже, що хоче швидше повернутися до навчання: Настя – майбутній медик і мріє допомагати боротися з тяжкою хворобою, через яку вона пройшла сама, іншим людям.

«Настя буде жити! Це наша робота і ми неймовірно раді, що вона приносить такі результати. Та особливу подяку хочеться висловити всім тим чудовим людям, які, незважаючи на особисті проблеми і труднощі, в такі критичні моменти об'єднуються і буквально перевертають гори. Ми прекрасно розуміємо, що в цей непростий час складно виділити навіть мінімальну частину свого бюджету, але кожен, хто хоче допомогти, знаходить таку можливість, тим самим роблячи важливий внесок у порятунок людського життя. Дякую вам всім, дорогі глядачі, від усієї великої і дружної сім'ї проекту «Говорить Україна», – каже Роман Белінський, шеф-редактор продакшена IVORY.

Нагадаємо, у студії «Говорить Україна» підтримати Настю прийшли батьки та її 23-річний наречений Дмитро, який не уявляє свого життя без неї і, незважаючи на страшний діагноз, освідчився дівчині.

Випуск за участю Дмитра й Насті можна переглянути за посиланням: https://youtu.be/uGV9QCfPO3o