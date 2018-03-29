У чотирьох регіонах України запроваджується проект для школярів «ПрофіКемп»

29 березня в столиці відбулося підписання тристоронньої Угоди про партнерство та співпрацю, метою якої є реалізація в чотирьох регіонах України - Закарпатській, Львівській, Рівненській та Херсонській областях - профорієнтаційного проекту для школярів «ПрофіКемп».

Від Державної служби зайнятості Угоду підписав в. о. Голови Державної служби зайнятості (Центрального апарату) Валерій Ярошенко, від Національної бібліотеки України для дітей – генеральний директор Алла Гордієнко, від Міністерства освіти і науки України – директор Департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Юрій Кононенко.

«Одним із пріоритетів у роботі служби зайнятості є профорієнтація населення, а в першу чергу – молоді. Нам потрібно і надалі удосконалювати методи професійної діагностики молодих людей, щоб вони могли визначити схильності до тієї чи іншої професії. Це потрібно для того, щоб в майбутньому правильно обрати свій професійний шлях», - зауважив В. Ярошенко.

Він також зазначив, що основним завданням проекту є формування у молоді відповідального ставлення до своєї професійної кар’єри, адже саме вибір професії є одним із найважливіших рішень у житті людини. Кожна молода людина повинна правильно побудувати свій життєвий шлях, аби мати задоволення від праці на користь людям і країні, в якій живеш.

Довідково

Проект «ПрофіКемп» бере свій початок з Херсонщини, де у травні 2016 року почав діяти проект з профорієнтації для школярів «Обласний профіквест «В долонях степу і Дніпра».

Проект був започаткований обласним центром зайнятості спільно з Херсонською обласною бібліотекою для дітей ім. Дніпрової Чайки за підтримки обласної державної адміністрації.