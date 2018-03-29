Суд відмовив Савченко у клопотанні про відвід прокурора

Апеляційний суд відмовив народному депутату Надії Савченко у клопотанні про відвід прокурора Олександра Климовича. Про це суддя заявив на засідання.

Надія Савченко попросила про відвід від судового процесу прокурора Олександра Климовича, який, на її думку, дозволив собі некоректне висловлювання у порівнянні з екс-грушниками і тим самим, як заявила Надія Савченко, принизивши і її і військовослужбовців України.

"На минулому засіданні прокурор Климович дозволив собі ганебний вислів, публічно, висказавши, що для нього Єрофєєв та Александров, російські офіцери і солдати, які прийшли в Україну убивати український народ, є кращими за українських солдат, які його захищали. Такий прокурор, висловивши упереджене ставлення не тільки щодо мене, а висловивши пряму ненависть щодо мене особисто, не має права брати участь у даному розгляді питання", - заявила Савченко.

У свою чергу прокурор Климович заперечив проти відводу і заявив, що справжньою метою його відводу є затягування судового процесу.

Після того, як суд оголосив про своє рішення, Савченко заявила, що не довіряє суду.

Сьогодні в Апеляційному суді розглядають оскарження запобіжного заходу для Надії Савченко.

Нагадаємо, 23 березня Надію Савченко взяли під варту на 2 місяці без можливості застави на час слідства. Савченко підозрюють в організації теракту, замаху на життя президента і спроби зміни конституційного ладу України. Ці статті передбачають запобіжний захід як виключно тримання під вартою.