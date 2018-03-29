Російські найманці, ймовірно, знову застосували лазерну зброю

Держприкордонслужба в районі проведення операції Об’єднаних сил знову зафіксувала ознаки використання російськими найманцями забороненої лазерної зброї спеціального призначення.

Декілька днів тому один з прикордонників під час несення служби на контрольному посту «Мар’їнка» здійснюючи спостереження через оптичні прилади за ділянкою відповідальності був засліплений променем. Його використали з боку тимчасово окупованої території. У результаті цього військовослужбовець отримав ураження органу зору, зокрема опік сітківки ока.

Встановлений медичний діагноз та характер ураження дозволяють зробити висновок про можливе застосування противником випромінювачів світла великої потужності, так званих, осліплюючих лазерів. В даний час військовослужбовця госпіталізовано до Головного військово-медичного клінічного центру Держприкордонслужби для спеціалізованого лікування.

Зазначимо, що Держприкордонслужба вже фіксувала подібні випадки. В липні 2016 року в ході несення служби на цьому ж напрямку аналогічні ураження органів зору отримали три військовослужбовця Краматорського прикордонного загону. Вони вели спостереження за російсько-терористичними військами використовуючи оптичні прилади.

Інформація про можливе використання противником лазерної зброї доведена до ЗС України та представників міжнародних і правозахисних організацій.