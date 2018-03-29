Український «мандрівник» добирався до Росії у товарному вагоні вантажного поїзду

Учора, прикордонники Харківського загону затримали «мандрівника», який намагався потрапити до Російської Федерації у порожньому товарному вагоні вантажного поїзду.

Так, під час огляду вантажного поїзду сполученням «Куп’янськ-Сортувальний-Валуйки» в пункті контролю для залізничного сполучення «Куп’янськ-Сортувальний» за допомогою системи відеоспостереження співробітники Держприкордонслужби помітили в одному з вагонів сторонню особу. Заховавшись у порожньому вагоні, наш співвітчизник, 1995 року народження, намагався незаконно перетнути державний кордон, але був затриманий прикордонним нарядом.

Під час проведення прикордонниками бесіди, молодий чоловік пояснив, що таким чином він намагався швидше потрапити до Російської Федерації.

Наразі, на цього громадянина України складено матеріали про адміністративне правопорушення за спробу незаконного перетину кордону. Його подальшу долю вирішить суд.