Фонд соцстраху змінив систему забезпечення лікування застрахованих осіб

Фонд соціального страхування України демонструє нові підходи і принципи у своїй роботі, які відрізняються персональним адресним підходом до потреб людини та відповідають вимогам часу. Про це заявив директор виконавчої дирекції Фонду Євген Баженков.

Серед іншого Фонд змінив систему забезпечення відновлювальним лікуванням застрахованих осіб в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів. Відтепер замість централізованого замовлення та розподілу путівок на відновлювальне лікування кожен випадок, кожна потреба у реабілітації вивчається окремо за наявності медичних показань. «Фактично ми спростили порядок забезпечення лікуванням. До того ж людина сама обирає з переліку закладів, де має намір пройти реабілітацію. Потім Фонд узгоджує з санаторієм наявність вільних місць і укладається тристоронній договір – між Фондом, санаторієм і хворим», – зазначив директор.

Також важливим аспектом у діяльності Фонду є поступове, але ґрунтовне підвищення страхових виплат. За словами Євгена Баженкова, у січні збільшено виплати тим, хто втратив працездатність внаслідок професійного захворювання та потерпілим від нещасного випадку на виробництві, а також членам сімей, що втратили годувальника. Підвищення стосувалося майже 170 тисяч отримувачів страхових виплат. Чергове підвищення відбулося у березні – на 20% збільшено розмір щомісячних страхових виплат усім потерпілим на виробництві та членам їх сімей.

Ще один масштабний проект, на реалізації якого зараз зосереджено зусилля команди Фонду, – створення і запуск електронного реєстру лікарняних. «Працюємо над створенням абсолютно прозорої системи, де не буде можливості для зловживань і необґрунтованих виплат. Видалення корупційної складової дозволить зменшити необґрунтовані видатки на лікування та направити їх на реальну медичну допомогу тим, хто цього насправді потребує», – запевняє директор виконавчої дирекції Фонду.

На думку Євгена Баженкова, необхідно продовжувати впровадження інноваційних змін в сфері соціального страхування, спрямованих на покращення соціального захисту наших громадян та задоволення потреб кожної застрахованої особи, потерпілого на виробництві і членів їх сімей.

«Ми впевнені в своїх силах і з оптимізмом дивимося в майбутнє, оскільки ясно усвідомлюємо масштаби перетворень, що маємо здійснити, та будуємо реалістичні плани щодо досягнення поставлених цілей», – підкреслив Євген Баженков.