На Буковині виявили бочки зі спиртом

Перевіряючи інформацію з оперативних джерел щодо можливого вивозу підакцизних товарів та їх подальшого збуту, правоохоронцями було виявлено покинутий автомобіль. Транспортний засіб спільною міжвідомчою групою у складі оперативних працівників Західного регіонального управління Держприкордонслужби, прикордонників відділу «Подвір’ївка» та співробітників УЗЕ в Чернівецькій області, виявили в лісовому масиві за 50 метрів від автошляху, який сполучає населені пункти Подвір’ївка та Зелена, що на Буковині.

В ході огляду покинутого мікроавтобуса «FORD Transit», в його салоні були виявлені 6 пластикових ємностей по 200 літрів кожна, з прозорою рідиною, запах якої був схожий на спирт.

На цей час триває пошук власника автомобіля.