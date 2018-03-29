Поетапне вимкнення аналогового телевізійного мовлення в Україні відбудеться з 1 липня цього року

З метою забезпечення інформаційної безпеки країни та з урахуванням рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення про затвердження Плану поетапного вимкнення аналогового телерадіомовлення від 15.03.2018 року Уряд на черговому засіданні прийняв рішення про поетапне вимкнення аналогового телевізійного мовлення з 01.07.2018 року.

Відповідною постановою Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до розділу I Плану використання радіочастотного ресурсу України» продовжено строк використання радіотехнології «Аналогове телевізійне мовлення» шляхом унесення зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 р. № 815, з метою недопущення порушення прав громадян на вільний доступ до інформації.

Прийняття цього рішення забезпечить безперервність телерадіомовлення на всій території України та конституційне право громадян на безперешкодне отримання інформації.