АТО: бойовики 54 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових

За минулу добу бойовики російсько-окупаційних військ 54 рази обстріляли позиції наших захисників застосувавши при цьому озброєння заборонене Мінськими домовленостями.

Зокрема на Донецькому напрямку із забороненої 122 мм артилерії противник вів вогонь по наших позиціях в Широкиному, а з 120 та 82 мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП - по укріпленнях поблизу Павлополя та Гнутового. Також 82 мм міномети ворог застосував поблизу Водяного та Пісків. З гранатометів різних систем обстріляні захисники Авдіївки, Новотроїцького, Опитного, Кам’янки, Широкиного, Талаківки та Пісків. Крім цього, вогонь з великокаліберних кулеметів вівся по наших укріпленнях неподалік Мар’їнки, а з стрілецької зброї - в районі Шахти Бутівка та Новомихайлівки.

На Луганському напрямку з 82 мм мінометів та великокаліберних кулеметів окупанти обстріляли наші позиції поблизу Катеринівки. Також гранатомети та великокаліберні кулемети противник застосував по захисниках населеного пункту Щастя.

Унаслідок ворожого вогню українські воїни не постраждали, інформує штаб АТО.