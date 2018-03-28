Затримано злочинну групу, яка переправляла людей через кордон

Сьогодні в Міжнародному аеропорту «Київ» (Жуляни) ім. І. Сікорського» працівники слідчого управління поліції Київщини спільно з прокуратурою області та Службою безпеки України затримали членів організованої групи при спробі переправити через державний кордон двох осіб.

Кілька місяців поспіль в рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці проводили розслідування.

Троє учасників групи віком від 45 до 50 років організували незаконний трафік через державний кордон України до країн Європейського Союзу. Щоб переправити людей, вони використовували підроблені паспорти громадян Ізраїлю з відповідними відмітками про в’їзд в Україну. Також зловмисники забезпечували своїх клієнтів квитками на транспорт та супроводжували до моменту перетину кордону. За таку «роботу» отримували від 4000 до 5000 доларів США.

Члени організованої групи затримані в порядку ст. 208 КПК України та знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Під час обшуку у одного з фігурантів поліція вилучила зброю та направила на експертизу.

Вирішується питання про обрання відносно чоловіків міри запобіжного заходу. Їм загрожує від семи до дев’яти років позбавлення волі.