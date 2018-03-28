На Херсонщині прикордонники виявили браконьєра з уловом на 60 тисяч гривень

Сьогодні, військовослужбовці відділу «Хорли» поблизу населеного пункту Роздільне на узбережжі Каркінітської затоки, що на Херсонщині, виявили громадянина України, який здійснював вилов водних живих ресурсів забороненими знаряддями лову.

За допомогою 35 метрового ятера браконьєр виловив понад 3 тисячі креветок, а також майже 4 тисячі рибини бичка та атерини, чим завдав збитків державі близько 60 тисяч гривень.

Виявлені знаряддя лову та водні живі ресурси прикордонники передали представникам Чорноморського басейнового управління Державного агентства рибного господарства та повідомили співробітників Національної поліції про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 249 ККУ «Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом».