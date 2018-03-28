Прикордонники завадили незаконному вивезенню з України старовинної Біблії

На Буковині, прикордонники Чернівецького загону спільно з працівниками фіскальної служби виявили у громадянина РФ старовинну Біблію, яку мали намір незаконно вивезти з України.

Учора в пункт пропуску «Порубне», що на кордоні з Румунією, прибув вантажний автомобіль «Volvo» російської реєстрації під керуванням 53-річного мешканця Ленінградської області РФ. Під час здійснення заходів контролю у транспортному засобі було виявлено Біблію 1915 року, яка, ймовірно, становить культурну та історичну цінність.

На даний час виявлений предмет старовини встановленим порядком передано для експертизи та прийняття правового рішення державним компетентним органам.