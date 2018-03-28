АТО: 32 обстріли за добу

АТО: 32 обстріли за добу

Внаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав.

Джерело: Відомості

За минулу добу бойовики російсько-окупаційних військ здійснили 32 обстріли позицій сил АТО. 

Зокрема на Луганському напрямку з 82 мм мінометів агресор вів вогонь по захисниках населеного пункту Новолуганське, а з гранатометів та великокаліберних кулеметів тричі по наших укріпленнях поблизу Луганського. Також великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю противник застосував неподалік Зайцевого.

На Донецькому напрямку з гранатометів різних типів обстріляні українські позиції в Опитному, Новотроїцькому, Лебединському, Старогнатівці, Мар’їнці та Гнутовому. Великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю окупанти застосовували по оборонцях Авдіївки, Талаківки, Павлополя та Водяного, а БМП - по наших укріпленнях в Пісках. Крім цього зі стрілецької зброї противник відкривав вогонь по опорних пунктах сил АТО неподалік Широкиного, Шахти Бутівка та Кам’янки. 

Внаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав, інформує штаб АТО.

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