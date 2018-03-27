Знайдено схрон зі зброєю

У результаті завчасно отриманої інформації оперативники Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби завдяки взаємодії з сапером 30-ї бригади ЗСУ на околиці населеного пункту Березове виявили 8 кумулятивних пострілів ПГ-9С до СПГ-9М.

Боєприпаси знаходились в одній з напівзруйнованій прибудові, що розташована поблизу цивільних будинків, знищених ворожим вогнем. Виявити сховок вдалось за допомогою службового собаки Донецького прикордонного загону, що відчув схрон посеред закинутих вуликів.

Зазначені боєприпаси мають російське походження та, ймовірно, могли бути застосовані ворогом для здійснення атак у бік мирної української території. Подібні схрони оперативники прикордонного відомства виявляють доволі часто, а це дозволяє запобігати кривавим діям ворожих ДРГ на підконтрольній українською владою території України.

Виявлені боєприпаси та вибухові пристрої було передано саперам 30-ї механізованої бригади ЗСУ для знищення.