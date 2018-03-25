Контрабандні годинники, старовинні монети та велику кількість фото часів другої світової затримали на кордоні
Прикордонники та працівники фіскальної служби запобігли незаконному переміщенню до Польщі старовинних предметів.
Сьогодні вночі в автомобільному пункті пропуску «Устилуг», що на Волині, охоронці кордону Львівського загону виявили у жителя Сумщини 26 наручних годинників, 40 монет різного номіналу 1923-30 років випуску та ще й 100 пачок сигарет. Цей товар чоловік приховував у своєму мікроавтобусі «Мерседес», а саме у ніші для акумулятора.
Крім того, прикордонники Мостиського загону спільно з митниками виявили у пункті пропуску «Краковець» 4 монети 1818 року, медаль та 58 фотокарток другої світової війни. Перевезти предмети до сусідньої країни намагався громадянин України, який їхав рейсовим автобусом «Херсон - Вроцлав».
Предмети вилучено та передано працівникам фіскальної служби для проведення експертизи та визначення культурної й історичної цінності.
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