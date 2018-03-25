АТО: 13 обстрілів за добу

Минулої доби російсько-окупаційні війська здійснили 13 обстрілів позицій українських захисників.

Зокрема на Донецькому напрямку з гранатометів різних типів бойовики вели вогонь по українських укріпленнях у районі Кам’янки. Також гранатомети та великокаліберні кулемети окупанти застосували по захисниках Лебединського та Новотроїцького. Крім цього, під ворожий вогонь зі стрілецької зброї потрапили наші оборонці Старогнатівки, Павлополя та шахти Бутівка.

На Луганському напрямку противник з гранатометів та великокаліберних кулеметів обстріляв українські позиції поблизу населеного пункту Троїцьке, а стрілецьку зброю застосував неподалік Щастя.

Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав, інформує штаб АТО.