Понад 100 кілограмів бурштину затримали на кордоні з Польщею

Виявили приховане каміння у подвійній стелі та саморобному люку над сидінням водія.

Джерело: Відомості

Велику партію «сонячного» каміння затримали вчора після обіду прикордонники Мостиського загону на українсько-польському кордоні.

Завадити незаконному переміщенню через українсько-польський кордон значної кількості бурштину вдалося в пункті пропуску «Смільниця», що на Львівщині. Спільна прикордонно-митна оглядова група виявила приховане каміння у подвійній стелі та саморобному люку над сидінням водія. Кермував мікроавтобусом «Мерседес» житель Львівщини.

На цей час у автомобілі знайшли майже 17 поліетиленових пакетів з бурштином, вага кожного з них - приблизно 6 -7 кілограмів.

Наразі триває огляд транспортного засобу. Встановлюється загальна вага та вартість виявленого бурштину. 

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