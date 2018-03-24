Понад 100 кілограмів бурштину затримали на кордоні з Польщею
Виявили приховане каміння у подвійній стелі та саморобному люку над сидінням водія.
Велику партію «сонячного» каміння затримали вчора після обіду прикордонники Мостиського загону на українсько-польському кордоні.
Завадити незаконному переміщенню через українсько-польський кордон значної кількості бурштину вдалося в пункті пропуску «Смільниця», що на Львівщині. Спільна прикордонно-митна оглядова група виявила приховане каміння у подвійній стелі та саморобному люку над сидінням водія. Кермував мікроавтобусом «Мерседес» житель Львівщини.
На цей час у автомобілі знайшли майже 17 поліетиленових пакетів з бурштином, вага кожного з них - приблизно 6 -7 кілограмів.
Наразі триває огляд транспортного засобу. Встановлюється загальна вага та вартість виявленого бурштину.
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