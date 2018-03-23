Савченко оголосила голодування

Нардеп Надія Савченко під час судового засідання щодо обрання їй запобіжного заходу заявила, що із сьогоднішнього дня розпочинає голодування.

"Я виходжу на голодування з сьогоднішнього дня і показую ще раз усім невіруючим, бо я так само, як і в російських в’язницях, знаходжуся під камерами. І тільки у ворога є докази, що я голодувала 83 дні і 6 днів сухої голодовки. Тепер будуть такі докази і в української влади", - наголосила вона.