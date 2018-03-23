Зброю та набої знайдено в двох іномарках на кордоні

Минулої доби прикордонники Чернівецького та Чернігівського загонів спільно з працівниками фіскальної служби завадили незаконному перевезенню через кордон зброї та набоїв.

У пункт пропуску «Порубне» 20-річний громадянин Румунії прибув на автомобілі «Volkswagen» болгарської реєстрації. Для перетину кордону іноземець обрав смугу руху «зелений коридор». Але виходячи з аналізу та оцінки ризиків правоохоронці ініціювали виведення даного автомобіля із загального потоку для поглибленого огляду. Під ковдрою на пасажирському сидінні знаходились стартовий шумовий пістолет «EKOL MAJOR» калібру 9 мм, а також 150 набоїв до нього.

Крім того, в пункті пропуску «Славутич» прикордонники із залученням службового собаки у салоні «Volkswagen» литовської реєстрації серед особистих речей українця знайшли пристрій для відстрілу гумовими кулями «Форт-12Р», 2 магазина та 24 набої до нього.

Предмети, заборонені для переміщення через кордон, у громадянин вилучено компетентними державними органами для проведення експертизи та прийняття правового рішення.