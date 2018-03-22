Весняному призову підлягає 15 тисяч осіб

Про це на брифінгу повідомив заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Артур Артеменко передає кореспондент РБК-Україна. "Всього підлягають призову 15 тисяч 190 осіб, з них до ЗСУ будуть направлені 8 990 осіб, до Держспецслужби транспорту - 1 тисяча, до Нацгвардії - 4 тисячі, до Держприкордонслужби - 1200 осіб. Майже 61 млн гривень видатків заплановано на ці дії", - повідомив він. Так, призовні комісії почнуть роботу з 2 квітня та завершать її 31 травня 2018 року. Зазначається, що призову на строкову службу підлягають придатні за станом здоров'я до військової служби громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку.

Нагадаємо, 15 лютого президент України Петро Порошенко підписав указ про звільнення в запас військовослужбовців строкової служби.