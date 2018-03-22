Під камерами журналістів та за підтримки прихильників Савченко сама прийшла до сізо СБУ
Парламент проголосував за три подання генерального прокурора Юрія Луценка.
Ще вранці мало хто вірив, що Савченко буде арештовано. Але вже після перегляду аудіо-відеозаписів, було зрозуміло, що подання Генпрокурора депутати підтримають. В присутності великої кількості журналістів під стінами будівлі Верховної Ради слідчий Служби безпеки України зачитав народному депутату Надії Савченко підозру в скоєнні злочину.
Вислухавши текст підозри, Савченко разом з журналістами пішки пішла до будівлі СБУ, яке знаходиться на Аскольдовому провулку.
Савченко добровільно увійшла в будівлю СБУ.
"Влада прийняла своє рішення. Далі, рішення за вами. Це все, що я можу сказати. До побачення", - все, що вона сказала журналістам.
Нагадаємо, депутати підтримали подання Генпрокурора щодо зняття недоторканності, відкриття кримінальної справи та арешт Савченко.