Під камерами журналістів та за підтримки прихильників Савченко сама прийшла до сізо СБУ

Ще вранці мало хто вірив, що Савченко буде арештовано. Але вже після перегляду аудіо-відеозаписів, було зрозуміло, що подання Генпрокурора депутати підтримають. В присутності великої кількості журналістів під стінами будівлі Верховної Ради слідчий Служби безпеки України зачитав народному депутату Надії Савченко підозру в скоєнні злочину.

Вислухавши текст підозри, Савченко разом з журналістами пішки пішла до будівлі СБУ, яке знаходиться на Аскольдовому провулку.

Савченко добровільно увійшла в будівлю СБУ.

"Влада прийняла своє рішення. Далі, рішення за вами. Це все, що я можу сказати. До побачення", - все, що вона сказала журналістам.

Нагадаємо, депутати підтримали подання Генпрокурора щодо зняття недоторканності, відкриття кримінальної справи та арешт Савченко.