Луценко оприлюднив факти участі Савченко в підготовці терористичних актів на території України

У ВР розпочав роботу регламентний комітет. Генпрокурор, який взяв участь у засіданні, навів факти участі Савченко в підготовці терористичних актів на території України.

Луценко заявив, що вступивши у зговір з головою невизнаної ДНР Захарченком, Савченко разом із Рубаном у 2017 році готували здійснити на території України широкомасштабні терористичні операції. Зброю допомагав постачати Захарченко через Рубана. Савченко вступила у зговір із українськими військовими. Рубан та Савченко були впевнені, що офіцери стали їх учасниками і тому ділились з ними усією інформацією. Придбали у військових автомобіль.

Один із офіцерів підтвердив, що Савченко перевозила в авто зброю з території ОРДЛО. Дані підтверджуються мобільними даними зв'язку. Точніше встановити, де була придбана зброя, не вдалося. Тому продовжувалось спостереження. Зброя зберігалась у Хмельницькому на військових складах. Пройшло випробування зброї. Під відеофіксацію Савченко та Рубан виклали свої плани атаки на Київ.

Луценко назвав погодинний шлях проходження авто зі зброєю з території ОРДЛО на українську територію.