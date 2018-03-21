Генерал-майора ЗСУ викрито на корупції

Військовою прокуратурою Київського гарнізону Центрального регіону України виявлено факт порушення вимог, передбачених цим Законом військовою службовою особою, а саме генерал-майором Збройних Сил України, заступником начальника Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки ЗСУ.

Установлено, що вказана військова посадова особа несвоєчасно повідомила про суттєві зміни у своєму майновому стані, а саме – приховала факт придбання автомобіля та отримання коштів у вигляді одноразової матеріальної допомоги, що перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Такими діями генерал-майор ЗСУ вчинив адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, відповідальність за яке передбачено ч. 2 ст. 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

На основі матеріалів військової прокуратури національною поліцією складено два адмінпротоколи за вказаною статтею.

За результатами розгляду направлених до суду адміністративних корупційних протоколів та принципової позиції військової прокуратури Київського гарнізону, вказаного генерал-майора ЗСУ суд визнав винним та призначив йому покарання у вигляді штрафів у розмірі 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян по кожному з двох адміністративних корупційних протоколів, на загальну суму 3400 гривень.