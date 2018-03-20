Савченко вела розмови про організацію терактів

Савченко зізналася, що після повернення з РФ до України продовжувала спілкуватися з тими, з ким спілкувалася в російському полоні, – і ті нібито готові були "підривати ситуацію на окупованих територіях зсередини".

"Сьогодні ви не почуєте прізвищ. Я буду говорити правду, називаючи конспіративним іменами: об'єкт А та об'єкт Б", – сказала нардеп.

"Після того, як на мне вийшли люди з окупованих територій, із бажанням допомогти Україні зробити повстання на окупованих територіях, в той же період приблизно до мене прийшов об’єкт А, якому була поставлена задача на мою ліквідацію. Я називаю "об’єкт", тому що це не одна людина", – заявила вона.

Савченко зазначила, що хотіла зблизитися з тими, хто мав її ліквідувати.

"Об'єкт А я наблизила до себе максимально близько. На нього я вивела людей, які хотіли контактувати з тої сторони. Були проведені певні спецоперації спеціальними силами, різними структурами Збройних сил і всіх силових структур України", – сказала вона.

"Я завжди намагалася всю інформацію, яку мені вдавалося дістати на користь України, передавати як в СБУ, так і в різні силові структури і підрозділи. Звичайно, ця робота ніколи не велася гласно. Багато з цих програм ще ведеться – і тому я не можу їх розголошувати", – заявила депутат.

"Коли об’єкт А ввійшов зі мною в контакт, я спробувала закрутити ситуацію так, щоб можна було створити в майбутньому політичну провокацію", – заявила Савченко.

За її словами, на відеозаписах зафіксовано офіс, конспіративний готель, де вона зустрічалася з об’єктом, а також записи з військових частин і полігонів, із сірої зони.

"Ми розробляли схеми, як, де, якими методами можна ліквідувати верхівку влади. Все це об’єкт А постійно нотував на апаратуру – так званий "глухий телефон", – заявила Савченко.

Вона також розповіла, що вмовила "об'єкт Б" (волонтер) на співпрацю зі спецслужбами.

"Розроблялися різні спецоперації, які виконані і стали спецпроектом сюрреалізму…", – сказала Савченко.

Депутат Надія Савченко визнала, що причетна до вивезення зброї з окупованих територій і вела розмови про організацію терактів, – але називає це спецоперацією.... кожна вивезена одиниця зброя… не прилетить і не розірветься по наших солдатах. Вивіз зброї дає можливість побачити маркування, завод-виробник, дату випуску снарядів і зброї, хто пакував і де…", – заявила Савченко.