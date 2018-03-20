Савченко знає, що за нею стежать і що її в будь-який момент можуть ліквідувати

Савченко не заперечує, що співпрацювала зі спецслужбами, які між собою, за її словами конкурують, ворогують. Депутат не заперечує, що з ненавистю ставиться до політиків та центральної влади, як і весь народ України. Нардеп, за її словами, співпрацюючи з об'єктами А та Б, створила політичну провокацію, аби показати владі, що насправді може статись в Україні. Ніякого плану щодо розробки теракту в Україні не було, про що говорить Генпрокурор. Нардеп переконана, що влада постійно намагається різними історіями залякати народ.

Нагадаємо, 22 березня в ВР будуть розглядатись клопотання Генпрокурора щодо нардепа Надії Савченко.