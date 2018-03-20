Савченко заявила, що Банкова замовляла її ліквідацію тричі

Народний депутат Надія Савченко заявляє, з Адміністрації президента видавались накази на її ліквідацію. Про це вона розповіла на брифінгу у вівторок.

"Перший раз я отримала попередження, що є наказ Банкової на мою фізичну ліквідацію від Адміністрації президента, від Таранова (заступник глави АП), невдовзі після чого він загинув", - заявила Савченко.

За її словами, друге таке попередження вона отримала від зовнішньої розвідки.

"Моя сестра особисто їздила спілкуватися з Кондратюком Валерієм (тоді начальником Головного управління розвідки – ред.), щоб це зупинити", - каже нардеп.

Вона заявила, що було і третє попередження про замовлення її вбивства від Банкової. Їй тоді назвали підрозділ спеціальних сил призначення, який мав виконувати замовлення.