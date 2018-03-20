У Холодницького знайшли прослушку

У кабінеті очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького виявили обладнання для прослуховування.

Про це з посиланням на власні джерела пише "Обозреватель".

За даними джерел, обладання знайшли в акваріумі і належить воно Національному антикорупційному бюро України.

Також зазначається, що прослушку підклав нібито працівник фірми, яка займається обслуговуванням акваріумів.

Водночас у САП поки що не підтверджують цю інформацію.