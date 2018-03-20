Савченко просить суд віддати Рубана їй на поруки

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Позафракційний народний депутат Надія Савченко попросила суд віддати главу Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана їй на поруки. Про це повідомив адвокат переговірника Віталій Погосян, зачитавши клопотання парламентарія в Апеляційному суді Києва, передає УНН.

"До мене звернулася народний депутат Савченко Надія Дмитрівна з заявою про взяття на поруки Володимира Рубана", - підкреслив правозахисник.

Апеляційний суд долучив до матеріалів справи відповідне клопотання, а також надані адвокатом 13 пропусків Рубана від Служби безпеки України, які давали дозвіл на пересування по окупованих територіях Донбасу, і грамоту від СБУ з вдячністю.

Як повідомляв NEWSONE раніше, народний депутат Надія Савченко підтвердила, що буде брати переговірника Володимира Рубана на поруки. При цьому політик додала, що не має надії, що їй віддадуть Рубана на поруки. За словами Савченко, вона поважає Рубана і вдячна йому.

Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що затриманий правоохоронцями глава Центру звільнення полонених Володимир Рубан контактував з ватажком самопроголошеної Донецької народної республіки Олександром Захарченко. При цьому Генеральна прокуратура України має у своєму розпорядженні відео- і аудіодокази цього.