Затримано військового, який продавав елементи динамічного захисту танків

19.03.2018 року під час проведення невідкладних слідчо-розшукових дій в рамках досудового розслідування у кримінальному проваджені за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, військовою прокуратурою Чернігівського гарнізону Центрального регіону України викрито та припинено злочинну діяльність військовослужбовця-контрактника 1 окремої танкової бригади Оперативного командування «Північ».

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України спільно з працівниками відділу боротьби з корупцією та організованою злочинністю Управління СБ України в Чернігівській області під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Затриманий, водій танкової роти, зняв і продав цивільному громадянину за 11 тисяч гривень 32 лінійних кумулятивних заряди з вибуховою речовиною, таким чином послабивши боєздатність танкового підрозділу. Вказані заряди типу ХСЧКВ 34 використовуються у модулях динамічного захисту танків «Ніж» українського виробництва.

Попередньо встановлено, що вказані заряди були демонтовані з кількох танків Т-64БМ «Булат» на території військової частини та винесені з метою продажу.

Слід зазначити, що «Ніж» - це модульний комплекс динамічного захисту третього покоління, який є українською розробкою. Комплекс призначений для захисту бойових машин та стаціонарних об'єктів від бронебійних снарядів, кумулятивних засобів ураження та ударно-кумулятивних боєприпасів типу «ударне ядро».

Контейнери з вибуховою речовиною та грошові кошти вилучено в ході оперативної закупки.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, додаткової кваліфікації дій затриманого за ч. 3 ст. 410 КК України, обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та накладення арешту на майно.

Довідково:

• ч. 1 ст. 263 КК України «носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу - караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років»;

• ч. 3 ст. 410 КК України «викрадення, привласнення, вимагання військовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна або заволодіння ними шляхом шахрайства, вчинені в умовах особливого періоду, крім воєнного стану, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років».