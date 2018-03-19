НАБУ: Лише третина з понад 120 справ, скерованих до суду, розглядається по суті

З-поміж понад 120 справ, розслідуваних детективами Національного антикорупційного бюро України та скерованих до судових інстанцій прокурорами САП, лише третина розглядається служителями Феміди по суті. У близько 50 провадженнях не відбулося навіть підготовчого засідання, причому у деяких із них дата такого засідання не призначається понад рік.

Наприклад, у справі за обвинуваченням судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська, чергове підготовче засідання призначене на 22 березня 2018 року. За майже 13 місяців з моменту скерування обвинувального акту (30.01.2017) було змінено підсудність справи, тричі мінялася колегія суддів, ще декілька разів засідання переносилися через неявку учасників процесу.

Вперше з травня минулого року у так званій «газовій справі» за обвинуваченням восьми осіб наприкінці лютого відбулося підготовче засідання. Однак, суддівська колегія встигла розглянути лише клопотання про запобіжні заходи. Наступне засідання призначили за місяць — на 28 березня 2018 року.

Про неготовність існуючої судової системи розглядати справи стосовно топ-корупціонерів свідчить чимала кількість самовідводів суддів. Так, у провадженні за обвинуваченням заступника прокурора Кіровоградської області, після зміни підсудності та тривалого розгляду апеляційної скарги на повернення обвинувального акта, на призначеному засіданні у лютому 2018 року колегія взяла самовідвід.

Зважаючи на такі приклади, НАБУ наголошує на необхідності якнайшвидшого створення Спеціалізованого антикорупційного суду, який забезпечить розгляд справ стосовно топ-корупціонерів.

Детальніша інформація про провадження, розслідувані детективами й передані до суду, доступна в розділі сайту Національного бюро «Справи у суді».

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