Затримано на "гарячому" митників Бориспільського аеропорту

18.03.2018 за процесуального керівництва військової прокуратури Київського гарнізону на «гарячому» у порядку ст. 208 КПК України затримано головного державного інспектора відділу митного оформлення «Бориспіль-Аеропорт» Київської митниці ДФС України та головного державного інспектора другого відділу оперативного реагування управління протидії митним правопорушенням Київської митниці.

Затримання проводилось разом із слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції у Київській області та оперативними працівниками Головного управління боротьби із корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Затримані вимагали та отримали від громадянки України неправомірну вигоду у розмірі по 500 доларів США кожний, за безперешкодне переміщення нею багажу через міжнародний пункт пропуску «Бориспіль-Аеропорт».

Встановлено, що на початку місяця за таку ж «послугу» обидва хабарники також отримували від вказаної громадянки неправомірну вигоду у загальному розмірі 600 доларів США.

Правопорушники затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний час обом готуються повідомлення про підозруу вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, клопотання до суду про обрання запобіжного заходу та про відсторонення від займаної посади.

Довідково: ч. 3 ст. 368 КК України «Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди» передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.