Під російським посольством у Києві посилена охорона

Будівлю посольства Росії в Києві в неділю, в день виборів президента РФ, посилено охороняють правоохоронці. Як передає "Інтерфакс-Україна", в даний час обстановка спокійна.

Поліція частково обмежила рух транспорту по Повітрофлотському проспекту, перекривши дорогу металевими та дерев'яними огорожами.

Відповідно до рішення МВС та ноти МЗС, доступ до приміщень громадян РФ для голосування,окрім осіб з дипломатичним статусом, обмежено.

Правоохоронці перекрили доступ та проїзд до будівлі генкосульства РФ в Одесі. За їх словами, проїзд через кордон можуть здійснювати лише мешканці прилеглих будинків.

В даний час, представників радикальних громадських організацій біля будівлі генконсульства немає. При цьому за зоною перекриття стоять два автозаки. Як повідомив начальник управління громадської безпеки головного управління Нацполіції в Одеській області Іван Іщенко, близько 8 години ранку надійшло повідомлення про замінування території Гагарінського Плато, де розташовано будівлю генконсульства.

У той же час, перед генеральним консульством Російської Федерації у Харкові активісти "ВО Свобода", Правого сектора, Нацкорпуса та інших націоналістичних організацій почали пікет.Перед входом в генконсульство встановлені щити з плакатами "Росія = війна", "Вибори на крові" та інші.

За словами учасників акції, вони мають намір не допустити проведення голосування на території консульства. Будівля консульства оточена співробітниками Нацгвардії і поліції. Рух транспорту на прилеглих вулицях перекрито. Як повідомили в поліції, співробітники Генконсульства РФ вже знаходяться в будівлі.Станом на 8.15 бажаючих прийти і проголосувати на виборах президента РФ в генгонсульстве РФ не було.

Раніше глава МВС України Арсен Аваков заявив, що росіян, які проживають в Україні, не будуть допускати в дипустанови РФ 18 березня для голосування на виборах президента.

Представники українських націоналістичних рухів (ВО "Свобода", "Правий сектор" і "Національний корпус") в спільній заяві наголосили, що не допустять проведення виборів президента РФ на території України. Для виконання своєї мети вони пообіцяли блокувати будівлі, де проходитиме голосування, а громадянам Росії, які на нього прийдуть, мають намір влаштовувати "коридори ганьби".