Батько з донькою організували переміщення осіб через кордон

Незаконну оборудку з організації незаконного переміщення осіб через кордон, до якої причетні двоє громадян України, викрили співробітники внутрішньої та власної безпеки Держприкордонслужби спільно з представниками Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області. У ході перевірки було отримано інформацію стосовно одного з фігурантів щодо здійснення ним, за попередньою домовленістю із своєю донькою, незаконного переправлення через держкордон, поза пунктами пропуску, іноземця. Стосовно виявленого правопорушення до ГУ НП України у Житомирській області направлено повідомлення, на підставі якого інформацію щодо зазначених громадян внесено до ЄРДР із класифікацією ч. 2 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через кордон).

На підставі ухвал суду м. Житомир за адресами місць проживання фігурантів проведено низку обшуків, під час яких вилучено флеш-накопичувачі, мобільний телефон, яким фігурант користувався під час переправлення через державний кордон осіб та GPS-навігатор, а також документи іноземця, в якому поставлена відмітка, відповідно до якої він перетнув кордон на вихід із Білорусі. Крім того, встановлено, що напередодні іноземному громадянину на ділянці Чернігівського прикордонного загону було відмовлено у пропуску через кордон на вхід в Україну.

Варто зауважити, що організатор незаконного переміщення – громадянин України, неодноразово потрапляв в поле зору правоохоронців як організатор протиправної діяльності на державному кордоні. До того ж, у минулому він неодноразово здійснював погрози на адресу прикордонників та перешкоджав проведенню заходів, пов’язаних із охороною кордону. Також він притягувався до кримінальної відповідальності та до адмінвідповідальності за порушення законодавства України з прикордонних питань.