На Одещині прикордонники затримали торговця людьми

Співробітниками оперативних підрозділів Південного регіонального управління Держприкордонслужби спільно з УБЗПТЛ ГУ Нацполіції, СУ ГУ Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області в рамках кримінального провадження здійснено низку заходів щодо припинення злочинної діяльності, пов’язаної з торгівлею людьми.

Учора в пункті пропуску «Одеса-авіа», під час оформлення рейсу «Одеса – Анкара» виявлено громадянку України – жертву торгівлі людьми.

В подальшому було встановлено, що стосовно неї було укладено незаконну угоду з третіми особами стосовно експлуатації її у сфері надання інтимних послуг на території Туреччини.

Охоронцями кордону також виявлено та затримано організатора каналу - громадянина Туреччини та вилучено речові докази.

Подальші кримінально-процесуальні заходи у цій справі проводяться представниками Нацполіції України. Згідно санкції статті 149 ККУ «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини», іноземцю загрожує кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Наразі жертва торгівлі людьми – в добровільному порядку відмовилась від виїзду за кордон.