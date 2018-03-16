Країну охопила політична шизофренія

"Сьогодні можна чітко констатувати: передвиборна президентська кампанія почалася, - читаємо. - "І хоча до виборів ще цілий рік, Україну вже «ковбасить» по-справжньому. І цього разу, можливо, вперше за всі роки незалежності, влада поводиться в якійсь мірі істерично, часто нелогічно, з величезним внутрішнім страхом. Зрештою, йому є звідки взятись. Вперше в Україні у владі люди, які не просто прийшли через фальсифікацію виборів, вони прийшли на крові. І брали на себе велику відповідальність – змінити Україну на краще, закінчити війну, знищити корупцію, провести справжні, а не фейкові реформи... Обіцянок було багато… А що в результаті? А в результаті корупція вийшла на новий рівень, влада узурпувала силові структури, народ її реформами доведений до повного зубожіння, економіка залишається монополізованою - країною заправляє жменька олігархів, які диктують народу свої правила гри, викачуючи з нього останню копійчину… Провал. Провал по всіх напрямках. Влада розуміє, якщо не прибрати інакомислячих, другого терміну їй не бачити. Тому й лихоманить Луценка, Авакова, Порошенка, Яценюка… Вони в істериці починають діяти абсолютно неадекватно.

Навіщо, питається, вся ця ситуація була з Саакашвілі? Ну, не складав він загрози владі. Ходив. Щось там вигукував… Ні, треба було ціле шоу організувати, починаючи від переходу кордону і, врешті, до видворення з країни. А сьогодні, виявляється, вже кримінальна справа по ньому призупинена. Або штурм палаткового містечка під Верховною радою? Не створювали мітингуючі загрози для влади. В будь-якій цивілізованій країні є протести, але щоб так брутально себе поводити з людьми… Зараз закрутили з Савченко. Виступаючи ще вчора перед ЗМІ, Луценко, напевно, сподівався, що налякає і нардеп не повернеться в Україну. В такому випадку було б добре будувати обвинувачення. А тут раз і повернулась. І вже треба говорити фактами. А будуть вони? Чомусь, знаючи Луценка, мало в це віриться. Зрештою, хіба один раз він зі слиною на губах розповідав нам усім з трибуни парламенту про чергового «ворога», корупціонара… А потім усе розсипалося, часто не доходячи до судів, або вже під час суду . Особисто мені це нагадує якусь шизофренію. І цей передвиборний рік може її загострити. А це вже проблема", - зазначає журналіст.