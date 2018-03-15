Невідомі підпалили авто депутата від «Самопомочі»

Невідомі підпалили авто депутата від «Самопомочі»

Машина згоріла до тла, з людей ніхто не постраждав.

Джерело: Відомості

Цієї ночі двоє невідомих проникли на приватне подвір’я депутата Чорноморської міської ради, керівника Одеської обласної організації «Об’єднання «Самопоміч»  Івана Сміренського, облили автівку бензином і підпалили.  

Власник, якого розбудив звук від шин, що почали тріскатися, одразу ж викликав поліцію та надзвичайників. За словами Івана Сміренського, служби приїхали швидко, однак машина згоріла до тла. 

Він також розповідає - напередодні інциденту жодних погроз не отримував. «Однак є певні підозри… Думаю, це зробили ті люди, яким потрібна дестабілізація у місті».

За останні два з половиною роки в Чорноморську це вже п’ятий такий інцидент з автомобілями місцевих депутатів. Поліція за фактом підпалу відкрила кримінальне провадження.

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