Невідомі підпалили авто депутата від «Самопомочі»

Цієї ночі двоє невідомих проникли на приватне подвір’я депутата Чорноморської міської ради, керівника Одеської обласної організації «Об’єднання «Самопоміч» Івана Сміренського, облили автівку бензином і підпалили.

Власник, якого розбудив звук від шин, що почали тріскатися, одразу ж викликав поліцію та надзвичайників. За словами Івана Сміренського, служби приїхали швидко, однак машина згоріла до тла.

Він також розповідає - напередодні інциденту жодних погроз не отримував. «Однак є певні підозри… Думаю, це зробили ті люди, яким потрібна дестабілізація у місті».

За останні два з половиною роки в Чорноморську це вже п’ятий такий інцидент з автомобілями місцевих депутатів. Поліція за фактом підпалу відкрила кримінальне провадження.