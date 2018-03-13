Розшукуваних у Франції іноземця та два «BMW» затримали в Україні

Громадянина Нідерландів, який перебував у міжнародному розшуку, затримали минулої доби прикордонники Білгород-Дністровського загону в пункті пропуску «Кучурган». Під час здійснення заходів контролю спрацювала міжнародна база даних Інтерполу. Іноземця розшукували правоохоронні органи Франції за шахрайство.

Крім того, учора ввечері в цьому ж пункті пропуску прикордонники затримали викрадений у березні цього року в Німеччині автомобіль «БМВ» 2004 року випуску. За кермом автомобіля був громадянин України.

Ще один автомобіль такої ж марки 2006 року випуску учора затримали прикордонники Львівського загону в пункті пропуску «Рава-Руська». Автомобіль прибув під керуванням громадянина Румунії. Під час огляду транспортного засобу литовської реєстрації також спрацювала база даних Інтерполу. Як з’ясували правоохоронці, іномарка була викрадена на території Франції.

По даним фактам поінформовано українське бюро Інтерполу в м. Києві. Затриманого іноземця та два автомобілі передано співробітникам Нацполіції.